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Решение суда по делу о крушении "Боига" на Украине прокуратура Нидерландов считает окончательным

20:35 01.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прокуратура Нидерландов считает решение по делу о крушении «Боинга» на Украине в июле 2014 года окончательным. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении ведомства.

«Поскольку прокуратура отказалась подавать апелляцию, приговор в отношении [оправданного Олега] Пулатова стал окончательным, — говорится в документе. — В отношении осужденных [Игоря] Гиркина, [Сергея] Дубинского и [Леонида] Харченко суд на слушаниях 17 ноября 2022 года установил, что они осведомлены о заседании. Это означает, что они могли подать апелляцию в течение четырнадцати дней после вынесения решения. Поскольку они этого не сделали, прокуратура считает, что эти решения также являются окончательными».

Прокуратура Нидерландов не станет запрашивать экстрадицию у РФ Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко, осужденных по делу о крушении выполнявшего рейс MH17 «Боинга» на Украине в июле 2014 года.

«РФ не выдает граждан, — отмечается в документе. — Поэтому экстрадиция осужденных запрашиваться не будет. Однако будет продолжена работа по обеспечению отбытия осужденными наказания. Прокуратура считает, что ни один осужденный не должен уйти от наказания».

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