Байден: Я буду счастлив сесть за стол переговоров с Путиным, чтобы посмотреть, какие у него есть мысли
22:25 01.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Факт заключается в том, что у меня нет планов на ближайшее время контактировать с господином Путиным. Буду выбирать слова очень аккуратно: я готов говорить с Путиным, если у него действительно есть интерес к тому, чтобы искать путь к тому, чтобы завершить войну. Он этого пока не делал. Если же дело будет обстоять таким образом, то, консультируясь с моими друзьями и моими друзьями в НАТО, я буду счастлив сесть [за стол переговоров] с Путиным, чтобы посмотреть, какие у него есть мысли», — сказал Байден.
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