Байден: Я буду счастлив сесть за стол переговоров с Путиным, чтобы посмотреть, какие у него есть мысли

22:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава администрации США Джо Байден готов обсуждать с президентом России Владимиром Путиным возможность завершения боевых действий на Украине, но не планирует в ближайшее время таких контактов, считая, что Москва сначала должна принять определенные соответствующие решения. Об этом американский лидер заявил в четверг на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном по завершении их переговоров в Белом доме.

«Факт заключается в том, что у меня нет планов на ближайшее время контактировать с господином Путиным. Буду выбирать слова очень аккуратно: я готов говорить с Путиным, если у него действительно есть интерес к тому, чтобы искать путь к тому, чтобы завершить войну. Он этого пока не делал. Если же дело будет обстоять таким образом, то, консультируясь с моими друзьями и моими друзьями в НАТО, я буду счастлив сесть [за стол переговоров] с Путиным, чтобы посмотреть, какие у него есть мысли», — сказал Байден.