0
0
79
НОВОСТИ

Спрос на живые елки упал в два раза в России за пять лет

10:00 02.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россияне все чаще отдают предпочтение искусственным елкам из-за экономии или проживания в небольших квартирах. Объемы заготовки праздничных деревьев к Новому году упали в два раза в стране с 2017 года, сообщил ТАСС директор Рослесинфорга Павел Чащин.

«Их популярность (живых елей — прим. ТАСС) среди населения год от года только падает. По данным Рослесинфорга, за последние пять лет объем заготовки праздничных деревьев снизился в два раза — со 107,6 тыс. штук в 2017 году до 50 тысяч в 2021 году. Связано это с растущим трендом на искусственные елки, а также желанием россиян сэкономить на самой покупке, трудностями с утилизацией живых деревьев и переходом на малометражное жилье», — сказал он.

По словам Чащина, дефицита и резкого подорожания российских новогодних деревьев в этом году не ожидается.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:32 02.12.2022
В РФ предлагают ужесточить требования к расселению аварийного жилья
0
10
10:20 02.12.2022
В России появится новый масштабный проект по оздоровлению рек и озер — Минприроды
0
39
10:05 02.12.2022
Введение потолка цен на нефть может привести к увеличению доходов России - Oil Price
0
76
09:32 02.12.2022
Минфин ФРГ отклонил запрос Минобороны Германии на срочную финансовую поддержку
0
122
09:20 02.12.2022
В Японии официально зафиксируют недопустимость превентивных ударов по противнику
0
138
09:05 02.12.2022
В рядах ВСУ выросло число дезертиров после заявления главы ЕК - Марочко
0
186
09:00 02.12.2022
Зеленский анонсировал меры, направленные на запрет Украинской православной церкви
0
175
22:25 01.12.2022
Байден: Я буду счастлив сесть за стол переговоров с Путиным, чтобы посмотреть, какие у него есть мысли
0
624
22:10 01.12.2022
Более половины репатриантов в Израиле в этом году приехали из РФ - министерство
0
547
21:06 01.12.2022
Сбер выбрал 9 лучших молодежных бизнес-проектов и стартапов в области искусственного интеллекта
0
535

Возврат к списку