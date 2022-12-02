Спрос на живые елки упал в два раза в России за пять лет

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россияне все чаще отдают предпочтение искусственным елкам из-за экономии или проживания в небольших квартирах. Объемы заготовки праздничных деревьев к Новому году упали в два раза в стране с 2017 года, сообщил ТАСС директор Рослесинфорга Павел Чащин.

«Их популярность (живых елей — прим. ТАСС) среди населения год от года только падает. По данным Рослесинфорга, за последние пять лет объем заготовки праздничных деревьев снизился в два раза — со 107,6 тыс. штук в 2017 году до 50 тысяч в 2021 году. Связано это с растущим трендом на искусственные елки, а также желанием россиян сэкономить на самой покупке, трудностями с утилизацией живых деревьев и переходом на малометражное жилье», — сказал он.

По словам Чащина, дефицита и резкого подорожания российских новогодних деревьев в этом году не ожидается.