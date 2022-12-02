Андрей Воробьев вручил государственные награды участникам СВО, ушедшим на передовую добровольцами

11:10

Фото Антона Чернова



1 декабря губернатор Московской областивстретился с героями специальной военной операции и их семьями, а также вручил государственные награды.

«Сегодня мы пригласили наших героев, добровольцев, которых президент отметил высокими наградами – Орденом Мужества и медалью «За отвагу». Хочу в присутствии семей вас поздравить. Мы гордимся тем, как вы исполняли свой служебный долг. Знаю, что каждый из награждаемых или спасал товарища, или активно принимал участие в специальной военной операции и делал это достойно, – сказал Андрей Воробьёв. – Большое количество добровольцев видим и сейчас. Мы занимаемся и их подготовкой, и дополнительным оснащением. Но самая главная наша задача – уделять внимание семьям. Об этом говорят и сами ребята, которые уходят исполнять свой долг. Поэтому я, мои коллеги с территорий, главы муниципалитетов стараемся максимально уделять внимание тем, кто остался здесь, чтобы и детки, и семьи чувствовали заботу».

Указом президента РФ за проявленный героизм и умелое командование Орденом Мужества награжден начальник штаба батальона, капитан из городского округа Электросталь Артем.

Когда началась спецоперация, он не раздумывая отправился на передовую добровольцем, тем более, что за плечами 15 лет службы в армии. В должности заместителя командира батальона лично руководил разведывательно-огневой группой, уничтожил трех противников, пулеметный расчет националистов и вывел из строя их боевую машину пехоты. Все это помогло батальону продвинуться дальше. После боя Артем бросился оказывать помощь раненому товарищу.

Дома капитана ждали жена Белла и их 5-летняя дочка Варвара. На встрече малышка рассказала Андрею Воробьёву, что увлекается плаванием. Вскоре супруги станут родителями во второй раз.

«Я 15 лет служил в Вооруженных силах, почти полжизни, уволился по сокращению, а после начала спецоперации не смог остаться равнодушным. Ведь понимаешь для чего все это, особенно когда приезжаешь туда, видишь стертые с лица земли деревни, города, беженцев, – сказал Артем. – Мать очень переживала и жена, конечно, а отец сам военный, полковник, виду не показывал, но, наверное, тоже в душе переживал. Но, я уверен, да и они мне говорили, что решение мое поддерживают».

После возвращения из зоны СВО Артем принял решение официально восстановиться на воинской службе и уже подал рапорт, который сейчас находится на рассмотрении.

Еще один участник встречи – старшина роты, доброволец Дмитрий из Сергиево-Посадского городского округа.

Когда позиции, занятые его отделением, атаковал противник, Дмитрий отдал приказ открыть огонь и вместе со своими ребятами стоял до последнего. В итоге 11 нападавших были уничтожены, остальные – отброшены и разбиты артиллерией. Указом президента РФ он также награжден Орденом Мужества.

Дмитрий вернулся из зоны СВО всего неделю назад. Решение пойти добровольцем принял спонтанно, когда увидел по телевизору женщину, которая говорила, что нужно убивать русских детей. Эти слова мужчина принял очень близко к сердцу, ведь у самого многодетная семья. Жена Олеся отговаривала Дмитрия, но тот был непреклонен, и в итоге женщина приняла решение супруга.

За проявленное мужество и героизм Указом президента РФ медалью «За отвагу» награжден стрелок отделения взвода стрелковой роты добровольческого отряда Артем.

Вместе с сослуживцами он сумел удержать опорный пункт противника на рубеже обороны. Артем не раз проявлял в бою выдержку и отвагу, выполнял задачи, сопряженные с риском для жизни.

Стал добровольцем он не случайно. Еще в 2014 году вступил в народное ополчение ДНР. Родился стрелок в Горловке, но часто бывал в гостях у родственников в Домодедово. Сейчас здесь же и живет – в доме, который достался ему по наследству.

«Я сам из Донбасса, из Горловки. Начал служить еще в 2014 году, в 2020-м по окончанию контракта приехал в Домодедово. Но когда началась СВО, а я знаю, что делать, как там себя надо вести, поэтому не мог оставить родной край и пошел на спецоперацию, – поделился Артем. – Я, конечно, не ожидал такой награды, большое спасибо, что не забывают людей, которые сами принимают решение отправиться на передовую».

Также за проявленное мужество и героизм Указом президента РФ награжден медалью «За отвагу» наводчик орудия, доброволец Александр из Орехово-Зуевского городского округа.

В мае его взвод попал под минометный обстрел. Александр вытащил из зоны поражения своего тяжело раненного товарища, которого придавило орудием, и оказал ему помощь. Мужчина спас жизнь сослуживцу, несмотря на то, что его тоже задело осколком в ходе обстрела.

Решение уйти добровольцем Александр вынашивал пару месяцев. Он просто не смог остаться в стороне, к тому же супруга Елена поддержала мужа.