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НОВОСТИ

Кремль не готов к переговорам с США, если их условием ставится «уход с Украины» — Песков

13:20 02.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль не готов к переговорам с Соединенными Штатами, если их условием ставится «уход с Украины», однако российский лидер Владимир Путин в целом был, есть и остается открытым для контактов, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он напомнил слова президента США Джо Байдена о том, что переговоры возможны «только после того, как Путин уйдет из Украины». В ответ на уточняющий вопрос журналиста о том, что Кремль к этому не готов, Песков ответил: «Безусловно, специальная военная операция продолжается».

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