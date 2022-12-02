Кремль не готов к переговорам с США, если их условием ставится «уход с Украины» — Песков
13:20 02.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кремль не готов к переговорам с Соединенными Штатами, если их условием ставится «уход с Украины», однако российский лидер Владимир Путин в целом был, есть и остается открытым для контактов, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он напомнил слова президента США Джо Байдена о том, что переговоры возможны «только после того, как Путин уйдет из Украины». В ответ на уточняющий вопрос журналиста о том, что Кремль к этому не готов, Песков ответил: «Безусловно, специальная военная операция продолжается».
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