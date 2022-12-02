Матвиенко призывает бороться с «проверочным зудом» контролирующих органов
13:32 02.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призывает продолжить сокращение числа проверяющих органов в стране и бороться с «проверочным зудом». Как отметила она в пятницу на ежегодном совещании со статс-секретарями, после существенного сокращения административной нагрузки на бизнес контролирующие органы с удвоенной силой занялись проверками школ, детсадов и больниц.
«Надо отдать должное правительству — многое сделано, остроту проблемы удалось снизить и существенно сократить административную нагрузку на бизнес. Тем не менее из регионов поступают сигналы, что несмотря ни на что такой проверочный зуд, к сожалению, продолжается. Более того, воспользовавшись тем, что мораторий на проверки не коснулся социальных объектов, вся наша уважаемая армия контролеров переключилась на школы, детские сады, больницы и теперь выносит им штрафы с удвоенной энергией», — сказала спикер.
По ее словам, по сути, проверяющие отбирают у образовательных, медицинских и иных социальных учреждений часть средств, выделяемых из бюджета на их развитие, «заставляют заниматься бумажной волокитой вместо того, чтобы они занимались основной своей деятельностью — воспитанием, образованием детей и лечением граждан».
«Здесь тоже надо поумерить пыл», — сказала Матвиенко, отметив, что не предлагает вообще запретить проверки.
НОВОСТИ
- 13:20 02.12.2022
- Кремль не готов к переговорам с США, если их условием ставится «уход с Украины» — Песков
- 13:05 02.12.2022
- Эдвард Сноуден получил российский паспорт
- 13:00 02.12.2022
- Около 70 военнослужащих ВСУ и «Азова» пойдут под суд в Донецке за военные преступления
- 12:57 02.12.2022
- С Кредитной СберКарты можно погашать кредитки других банков
- 12:32 02.12.2022
- США должны немедленно прекратить совершать нападки на Китай — МИД КНР
- 12:20 02.12.2022
- В Москве выявили 1 190 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 12:05 02.12.2022
- В черноморском порту Самсун на севере Турции прогремел взрыв — ТВ
- 12:00 02.12.2022
- В России выявили 6 721 случай заражения ковидом за сутки
- 11:32 02.12.2022
- Россияне считают достойным размером пенсии 46 тыс. рублей в месяц - опрос
- 11:20 02.12.2022
- США меняют уровень военного присутствия в Литве со сдерживания на боевой
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать