Матвиенко призывает бороться с «проверочным зудом» контролирующих органов

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призывает продолжить сокращение числа проверяющих органов в стране и бороться с «проверочным зудом». Как отметила она в пятницу на ежегодном совещании со статс-секретарями, после существенного сокращения административной нагрузки на бизнес контролирующие органы с удвоенной силой занялись проверками школ, детсадов и больниц.

«Надо отдать должное правительству — многое сделано, остроту проблемы удалось снизить и существенно сократить административную нагрузку на бизнес. Тем не менее из регионов поступают сигналы, что несмотря ни на что такой проверочный зуд, к сожалению, продолжается. Более того, воспользовавшись тем, что мораторий на проверки не коснулся социальных объектов, вся наша уважаемая армия контролеров переключилась на школы, детские сады, больницы и теперь выносит им штрафы с удвоенной энергией», — сказала спикер.

По ее словам, по сути, проверяющие отбирают у образовательных, медицинских и иных социальных учреждений часть средств, выделяемых из бюджета на их развитие, «заставляют заниматься бумажной волокитой вместо того, чтобы они занимались основной своей деятельностью — воспитанием, образованием детей и лечением граждан».

«Здесь тоже надо поумерить пыл», — сказала Матвиенко, отметив, что не предлагает вообще запретить проверки.