В Украине запретят деятельность религиозных организаций, связанных с Россией - СМИ

14:12 Источник: Интерфакс

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству в течение двух месяцев внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о невозможности деятельности в стране религиозных организаций, "аффилированных с центрами влияния в РФ", сообщают украинские СМИ.

При этом отмечается, что законопроект должен соответствовать нормам международного права в сфере свободы совести и обязательствам Украины в связи со вступлением в Совет Европы.