Сербия для вступления в ЕС должна провести реформы и ввести санкции против РФ — ЕК
16:32 02.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сербия для вступления в Евросоюз (ЕС) должна не только провести реформы, но и ввести санкции против России. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции в Белграде еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Варгейи.
«Сейчас нужно провести реформы и завершить те шаги, которые касаются, например, медиа, нужны ясные шаги и ясные сигналы из Белграда. Но не могу скрыть факт, что российская агрессия на Украине влияет и на процесс присоединения, прогресс в верховенстве права ключевой, но этого недостаточно. Согласование с внешней политикой ЕС играет более важную роль, чем ранее <…>. Нам нужно, чтобы Сербия, страна-кандидат, нам помогла, Сербия должна быть на нашей стороне и помочь нам обозначенным образом провести наши санкции», — сказал Варгейи.
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