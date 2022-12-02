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Украина рассчитывает на иностранную помощь, чтобы купить на зиму 3 млрд кубометров газа

20:00 02.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украине необходима помощь иностранных партнеров для закупки дополнительных 3 млрд кубометров газа стоимостью 4 млрд долларов на текущий отопительный сезон. Об этом в пятницу заявил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышов во время встречи с послами стран «Большой семерки» (G7).

«Согласно предварительным расчетам Минэнерго, учитывая военные риски, для генерации электроэнергии на период отопительного сезона необходимо дополнительно до 3 млрд кубов газа, что в денежном эквиваленте на сегодняшний день — более 4 млрд долларов США. В этом нам нужна помощь наших иностранных партнеров», — говорится в заявлении Чернышова, опубликованном на сайте компании.

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