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Первого осужденного за террор экстрадировали в Турцию в рамках меморандума о членстве в НАТО

13:10 03.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Швеция экстрадировала в Турцию первого осужденного за членство в Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической организацией. Таким образом она совершила конкретный шаг по выполнению подписанного с Турцией меморандума о членстве в НАТО, предусматривающего выдачу лиц, причастных к террористической деятельности, сообщил в субботу телеканал Эн-ти-ви.

Махмут Тат, приговоренный в Турции к 6 годам и 10 месяцам заключения, в 2015 году подал прошение о предоставлении убежища в Швеции, но получил отказ. Некоторое время назад он был задержан шведской полицией. В пятницу вечером Тат был доставлен в Стамбул, откуда его отправили в следственный изолятор для проведения процедур, связанных с исполнением приговора.

Выдача Швецией Турции осужденного за террористическую деятельность произошла спустя два дня после переговоров в Бухаресте на полях встречи глав внешнеполитических ведомств стран НАТО министров иностранных дел двух стран. По их итогам глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в Анкаре отмечают более решительный настрой Швеции в вопросе вступления в альянс, но ожидают конкретных шагов по выполнению меморандума о членстве в НАТО.

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