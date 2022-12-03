По сравнению с 2021 годом импорт газа из РФ в Италию сократился почти на 99%
16:30 03.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Издание отмечает, что в октябре на фоне мягкой погоды и более экономного использования электроэнергии Италия потребляла примерно на 1,35 млрд кубометров меньше, чем год назад, что представляет собой сокращение на 24,2%.
В целом, пишет газета, за первые 10 месяцев импорт был практически стабильным и составил 60,8 млрд кубометров (+2,2%), больше всего импортировали из Алжира — 19,3 млрд кубометров. При этом издание указывает на истощение национальных месторождений из-за «ненадлежащего регулирования и инвестиционного паралича». В октябре в Италии было добыто 290 млн кубометров газа (+2,4% по сравнению с прошлым годом), всего за первые десять месяцев — 2,77 млрд кубометров.
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