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Международное право необходимо переосмыслить из-за двойных стандартов - Москалькова

20:50 03.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Систему международного права, которая сейчас практикует двойные стандарты, необходимо переосмыслить, отстаивая неотъемлемые права и свободы человека. Такое мнение высказала в субботу уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Необходимо переосмыслить систему международного права, которая сейчас практикует двойные стандарты, и отстаивать принципиально новые понятия, в центре которых — человек и его неотъемлемые права и свободы», — привела омбудсмен в своем телеграм-канале один из тезисов своего выступления на VIII съезде Ассоциации юристов России.

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