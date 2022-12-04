Во Франции могут вернуться к обязательному ношению масок из-за COVID-19

16:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Франции не исключают возможного возвращения обязательного ношения масок в общественных местах из-за очередной волны COVID-19 в стране. Об этом заявил министр здравоохранения Франсуа Брон в воскресенье в эфире телеканала Бэ-эф-эм.



«Если число заражений продолжит расти — моя рука не дрогнет, если придется вводить обязательное ношение масок. Все зависит от обстоятельств, дойдем ли мы до такого уровня», — сказал он.



Министр отказался называть точный порог заболеваемости, при котором может быть принято подобное решение, подчеркнув, что «существует не только ковид». «Я официально призываю всех вакцинироваться. У нас сейчас стоит вопрос о тройной эпидемии: грипп, бронхиолит и ковид. Две вакцины есть уже сейчас, позже будет три», — сказал он, отметив, что в следующем году ожидается поступление в медучреждения вакцины от бронхиолита.



