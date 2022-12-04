Во Франции могут вернуться к обязательному ношению масок из-за COVID-19
16:10 04.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Если число заражений продолжит расти — моя рука не дрогнет, если придется вводить обязательное ношение масок. Все зависит от обстоятельств, дойдем ли мы до такого уровня», — сказал он.
Министр отказался называть точный порог заболеваемости, при котором может быть принято подобное решение, подчеркнув, что «существует не только ковид». «Я официально призываю всех вакцинироваться. У нас сейчас стоит вопрос о тройной эпидемии: грипп, бронхиолит и ковид. Две вакцины есть уже сейчас, позже будет три», — сказал он, отметив, что в следующем году ожидается поступление в медучреждения вакцины от бронхиолита.
НОВОСТИ
- 16:20 04.12.2022
- Оппозиционные социалисты провели в Молдавии акцию протеста
- 14:40 04.12.2022
- Власти Ирана пересмотрят вопрос о ношении хиджаба, полиция нравов уже распущена - СМИ
- 14:30 04.12.2022
- В Сирии задержали 18 боевиков и финансиста ИГ - власти
- 13:30 04.12.2022
- В понедельник Лавров проведет переговоры с главой МИД Азербайджана
- 13:15 04.12.2022
- В Москву с официальным визитом прибыла делегация парламентариев Ирана - комитет Думы
- 12:30 04.12.2022
- Из-за роста цен треть французов может отказаться от рождественских подарков - опрос
- 12:20 04.12.2022
- До конца года парламент ДНР планирует принять новую конституцию
- 12:10 04.12.2022
- В Иране казнены четыре человека за шпионаж в пользу Израиля
- 11:30 04.12.2022
- В РФ за неделю более чем на 10% выросла заболеваемость ковидом
- 10:20 04.12.2022
- В РФ невозможны протесты угрожающие власти - директор нацразведки США
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать