Цены на нефть выросли после введения потолка цен на российское топливо — ТВ

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цены на нефть выросли в понедельник утром после вступления в силу решения стран ЕС и Группы семи (G7) о введении потолка цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Об этом сообщила в понедельник вещательная корпорация Би-би-си.

По ее данным, нефть марки Brent («Брент») торгуется на рынках стран Азии по цене более 86 долларов за баррель, что примерно на 1% больше, чем до введения ограничений. Еще одна причина повышения цен — решение стран — участниц соглашения ОПЕК+ сохранить текущий план по добыче нефти, предусматривающий сокращение производства на 2 млн б/с с ноября 2022 года до конца 2023 года. «Решение ОПЕК+ сохранить квоту на прежнем уровне — косвенная мера поддержки нефтяного рынка», — заявил Кан Ву, представитель медиахолдинга S&P Global Platts.