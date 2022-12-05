Силовики проверяют информацию о ЧП на военных объектах в Энгельсе — саратовский губернатор

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники силовых ведомств проверяют данные о происшествиях на военных объектах в Энгельсе Саратовской области после появления в телеграм-каналах информации о хлопке на аэродроме. Чрезвычайных происшествий на гражданских объектах в городе не было, сообщил соцсети губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

В понедельник телеграм-канал Baza сообщил, что на аэродроме в Энгельсе якобы упал неизвестный летательный аппарат.

«Уважаемые жители, в социальных сетях и СМИ распространяется информация о громком хлопке и вспышке в Энгельсе ранним утром. Хочу заверить, что никаких чрезвычайных происшествий в жилых кварталах города не произошло. Поводов для беспокойства нет. Ни один объект гражданской инфраструктуры не пострадал. Информация о происшествиях на военных объектах проверяется силовыми структурами», — написал Бусаргин.