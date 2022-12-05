РФ готовит ответ на введение потолка цен на российскую нефть — Песков

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ответ на введение ЕС эмбарго на поставки российской нефти и введение на Западе потолка цен на нее готовится, Москва «никаких потолков признавать не будет», заявил в беседе с журналистами в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Решение готовится», — ответил представитель Кремля на вопрос о том, когда можно ждать ответ Москвы. «Очевидным является одно — никаких потолков мы признавать не будем», — подчеркнул он.