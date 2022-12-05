РФ готовит ответ на введение потолка цен на российскую нефть — Песков
13:32 05.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ответ на введение ЕС эмбарго на поставки российской нефти и введение на Западе потолка цен на нее готовится, Москва «никаких потолков признавать не будет», заявил в беседе с журналистами в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Решение готовится», — ответил представитель Кремля на вопрос о том, когда можно ждать ответ Москвы. «Очевидным является одно — никаких потолков мы признавать не будем», — подчеркнул он.
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