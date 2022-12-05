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Украине придется закупать газ в феврале — марте, считают в Минэнерго страны

16:00 05.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина вынуждена будет импортировать газ в феврале — марте следующего года, так как его запасов может не хватить из-за использования для генерации тепла и электроэнергии в связи с повреждениями энергосистемы. Об этом заявила в понедельник советник министра энергетики Украины Лана Зеркаль.

«Газ <…> из-за повреждения энергосистемы возможно использовать для поддержки критической инфраструктуры, то есть использования газовых турбин. Поэтому вопрос, хватит ли запасенных объемов газа, выходит на первое место. На мой взгляд, в феврале — марте нам точно потребуется импорт газа», — сказала она в эфире телеканала «Рада».

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