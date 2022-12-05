Число бездомных беженцев с Украины выросло в Британии на треть за месяц — The Times

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число украинских беженцев, которые стали бездомными в Великобритании, выросло за месяц на 30%. Как пишет в понедельник газета «Таймс», это происходит по мере того, как все больше принимающих вынужденных переселенцев семьи отказывают им в своей поддержке.

Со ссылкой на правительственные данные, издание сообщило, что сейчас в Великобритании официально считаются бездомными более 2 тыс. семей с Украины и еще около 900 человек, приехавших на остров без семьи. Это на 800 человек больше, чем в прошлом месяце. Всего с начала специальной военной операции России в феврале в Великобританию по программе размещения в британских семьях с Украины прибыли более 105 тыс. человек.