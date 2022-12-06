США поддерживают Украину, чтобы она вернула земли, утраченные с февраля — Блинкен
11:20 06.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты сосредоточены на поддержке Украины в военном отношении и помощи ей в возвращении территорий, занятых Россией с 24 февраля. С таким утверждением в понедельник выступил госсекретарь США Энтони Блинкен на конференции газеты «Уолл-стрит джорнэл» WSJ CEO Summit.
«Наши усилия сосредоточены на том, чтобы продолжать делать то, что мы делаем, а именно: обеспечить Украину всем необходимым для самообороны, тем, что ей нужно для противостояния российской агрессии, для возвращений территорий, захваченных у нее с 24 февраля, а также обеспечить экономическую и гуманитарную поддержку, чтобы страна могла противостоять тому, что происходит каждый день», — сказал дипломат.
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