В России выявили 5 561 случай заражения ковидом за сутки

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 5 561, летальных исходов из-за ковида — на 59. Об этом сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зарегистрировали 5 667 случаев заражения и 52 смерти, всего с начала пандемии — 21 628 829 и 392 342 соответственно.

Число выздоровевших после ковида увеличилось за сутки на 6 690 против 4 647 днем ранее — до 21 030 317.