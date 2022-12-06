В России выявили 5 561 случай заражения ковидом за сутки
12:00 06.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 5 561, летальных исходов из-за ковида — на 59. Об этом сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Днем ранее в стране зарегистрировали 5 667 случаев заражения и 52 смерти, всего с начала пандемии — 21 628 829 и 392 342 соответственно.
Число выздоровевших после ковида увеличилось за сутки на 6 690 против 4 647 днем ранее — до 21 030 317.
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