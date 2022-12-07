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НОВОСТИ

Китай ослабил ограничительные меры по контролю над COVID-19 по всей стране

10:32 07.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Китая ослабили профилактические меры и социальные ограничения по контролю над распространением коронавируса по всей стране. Об этом говорится в документе по оптимизации мер борьбы с COVID-19, опубликованном в среду на сайте Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Согласно документу, зоны высокого риска теперь вводятся не по территориально-административным единицам, а «по зданиям, квартирам, этажам и домохозяйствам».

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