Андрей Воробьев проверил после капремонта школу в Солнечногорске

17:25

Фото Константина Семенца



Губернатор Московской областиосмотрел после капремонта Ложковскую школу в городском округе Солнечногорск.

«Родители забили тревогу, что в школе потекла кровля, и вообще, непригодные условия для учебы наших детей. Это совпало с большой президентской программой капитального ремонта. Но эту школу мы начали чуть раньше, полностью на областные деньги ее делали под вашим чутким контролем. Вообще, в чем проблема капитального ремонта? Думаешь, что тут одна трещина, а когда начинаешь сбивать штукатурку, оказывается, в ремонте нуждается не только кровля, но и все коммуникации, вы это не хуже меня знаете. А не делать это, забрасывать – плохо, поэтому провести капитальный ремонт качественно и в срок – искусство. Мы над этим работаем, но без вас никуда, – сказал Андрей Воробьёв во время общения с членами родительского штаба по контролю за капремонтом Ложковской СОШ. – В следующем году капитально отремонтируем еще порядка 60 школ в Подмосковье».

В 2021 году к Ложковской СОШ присоединили Савельевскую, Чашниковскую и Майдаровскую начальные школы и детский сад №46. Сегодня это большой образовательный кластер, расположенный в четырех корпусах. В нем занимаются более 1,1 тыс. учеников и порядка 100 воспитанников дошкольного возраста.

В рамках капремонта в корпусе Ложки обновили и утеплили фасад, привели в порядок кровлю, установили пандус, а также заменили инженерные коммуникации. В пищеблоке обновлено оборудование и мебель в обеденном зале. Кроме того, заасфальтирована территория около центрального входа и оборудована зона отдыха. Двери для детей после ремонта здесь открылись на прошлой неделе.

Мамы и папы школьников входили в родительский штаб по контролю за капитальным ремонтом, где коллегиально принимались решения по расстановке мебели, цвету стен и т.д.

«Дети в восторге. Просто нужно видеть их горящие глаза каждое утро. Очень нравится ребятам новая цветовая гамма школы - желтые и салатовые акценты. Зоны отдыха тоже оценили, и, конечно, столовую - место притяжения всех учащихся», – поделилась директор МБОУ Ложковская СОШ Лилия Апсалямова.

В отремонтированном корпусе учится более 460 ребят. Здание, в котором он расположен, было построено в 1983 году.

«У меня сын, ему 8 лет. В том году он ходил в старое здание, как и я когда-то. Изменения, конечно, колоссальные. Теперь наша школа, наверное, самая красивая в районе. Внутри современная отделка, материалы, цветовые решения, оборудование классов. Систему вентиляции сделали, улучшили пожарную безопасность, зоны отдыха появились, новые материалы для продленки. Столовая стала более модернизированная с точки зрения оборудования, плюс закупили яркие стулья. Детям нравится – все в восторге», – рассказала мама школьника Светлана Демкина из дер. Ложки.

Ложковская СОШ находится в «зеленой зоне» рейтинга подмосковных школ. Здесь работает 2 заслуженных учителя Российской Федерации. Дети углубленно изучают математику, русский, английский и немецкий языки.

По просьбе родителей школьников на территории учебного заведения будет создано спортивное ядро.

В 2023 году в рамках президентской программы по капремонту в городском округе Солнечногорск приведут в порядок Лицей №7 и Ржавскую СОШ.

В этом году в программу капремонта в Подмосковье вошли 67 школ, 3 из них сдадут в 2023 году. 63 – уже открыли свои двери для учащихся. До конца 2022 года будет введен еще 1 объект – лицей №22 в городском округе Воскресенск.

В планах на 2023 год – начать капремонт 61 школы в 32 муниципалитетах. Больше всего учебных заведений будет отремонтировано в Богородском и Наро-Фоминском городском округе – по 5, Луховицах – 4, а также по 3 школы в городском округе Балашиха, Домодедово, Егорьевск и Орехово-Зуевском.

Всего до конца 2026 года в рамках президентской программы в Подмосковье запланирован ремонт 328 школ, 101 одна из которых – в сельских поселениях, многие – по наказам жителей.