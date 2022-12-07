18:40 Источник: Интерфакс

Российские ядерные силы находятся в более продвинутом состоянии, чем в любой другой стране, но Москва не собирается "размахивать" ядерным оружием, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы с ума не сошли, мы отдаем себе отчет в том, что такое ядерное оружие. Эти средства у нас есть, и они находятся в более продвинутом и более современном виде, чем у какой-либо другой ядерной страны. На сегодняшний день это - очевидный факт", - сказал он на встрече с членами президентского Совета по правам человека.

"Мы не собираемся размахивать этим оружием, как бритвой, бегая по всему миру, но, конечно, исходим из того, что оно есть", - продолжил глава государства. По его словам, наличие ядерного оружия - это "не провоцирующий к расширению конфликтов, а сдерживающий фактор".