Практику заключения в СИЗО на годы надо прекратить - Путин

19:20 Источник: Интерфакс

Президент РФ Владимир Путин заявил о недопустимости ведения следствия годами, считает, что необходимо либо прекращать дело, либо отпускать обвиняемого.

"Что совершенно очевидно и недопустимо: если до суда человек сидит (в СИЗО) пять лет за решеткой в камере предварительного заключения, то это, конечно, явное нарушение прав человека. Мы же об этом говорили много раз. И я и руководству Следственного комитета, и МВД, и другим правоохранительным специальным службам неоднократно говорил о том, что нужно такую практику прекратить", - заявил Путин в среду на встрече с членами совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ).

"Нужно определять сроки расследования по любым уголовным делам - не должны вечно вести уголовные дела, ссылаясь на непреодолимые объективные сложности. А если в определенное для следствия время не удается завершить уголовное дело - бывают очень сложные дела, это правда, - то в этом случае нужно или прекращать (уголовное дело), или, во всяком случае, освобождать, или приходить к другим мерам пресечения", - подчеркнул Путин.