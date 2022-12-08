Вице-президент Перу приняла присягу в качестве главы государства после отстранения президента
09:05 08.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Первый вице-президент Перу Дина Болуарте в среду приняла присягу в качестве главы государства перед Конгрессом, который ранее проголосовал за отставку президента Педро Кастильо. Трансляция велась на странице парламента в «Твиттере».
«Клянусь во имя Бога, родины и всех перуанцев, что буду добросовестно исполнять обязанности президента республики, которые беру на себя в соответствии с конституцией Перу, с этого момента и до 26 июля 2026 года», — сказала она.
Ранее в среду Конгресс Перу проголосовал за отставку Кастильо с поста президента из-за его «моральной неспособностью» исполнять обязанности главы государства. В обосновании предложения об импичменте депутат Эдвард Малага Трильо, являющийся автором инициативы, выразил мнение, что в действиях главы государства были «признаки коррупции».
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