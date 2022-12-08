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НОВОСТИ

РФ не видит, что у Запада есть лимиты по поставкам вооружений на Украину — Рябков

15:00 08.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запад лицемерно заявляет о наличии ограничений в номенклатуре поставляемых Киеву вооружений, но Россия не видит ничего подобного. Об этом заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия-24».

«Западники идут по пути расширения номенклатуры поставок все более тяжелых вооружений, дальнобойных. При этом лукаво, а по большому счету обманно преподносят дело так, что есть какая-то граница, какое-то самоограничение в этом плане. Ничего подобного мы не видим», — отметил дипломат.

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