РФ не видит, что у Запада есть лимиты по поставкам вооружений на Украину — Рябков
15:00 08.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Запад лицемерно заявляет о наличии ограничений в номенклатуре поставляемых Киеву вооружений, но Россия не видит ничего подобного. Об этом заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия-24».
«Западники идут по пути расширения номенклатуры поставок все более тяжелых вооружений, дальнобойных. При этом лукаво, а по большому счету обманно преподносят дело так, что есть какая-то граница, какое-то самоограничение в этом плане. Ничего подобного мы не видим», — отметил дипломат.
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