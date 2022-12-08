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НОВОСТИ

Врачи ведущих клиник Москвы вылечили более 280 детей из ЛНР и ДНР

17:23 08.12.2022

Более 280 детей из Луганской и Донецкой народных республик в нынешнем году лечились в ведущих клиниках Москвы. По словам директора Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Валерия Митиша, например, в его учреждении прошли лечение около 90 детей с тяжелыми и средней тяжести минно-взрывными ранениями. «Благодаря слаженному взаимодействию врачей из разных регионов, задействованию специализированного транспорта, а также санитарной авиации уже в течение суток после травмы большая часть пациентов получает высококвалифицированную хирургическую помощь, - сообщил доктор. - В результате ни у одного ребенка, который проходил лечение в нашем институте, не было гнойных осложнений и никому не потребовалась ампутация».

Московские медики также взаимодействуют врачами из ЛНР и ДНР, консультируя их, а врачи из российской столицы действуют в медицинских учреждениях республик в составе мультидисциплинарных бригад. Например, научные сотрудники НИИ неотложной детской хирургии и травматологии оказывают специализированную хирургическую помощь пациентам в Луганской республиканской детской клинической больнице. Они также проводят научные конференции и обучающие семинары по неотложной детской хирургии и травматологии на базе Луганского медицинского университета. «Наше сотрудничество с коллегами из республик началось еще в 2014 году, когда в институт было переведено свыше 50 раненых детей, - сообщил Валерий Митиш. - В течение нескольких лет мы проводили обучающие семинары, приглашали врачей на стажировку. В настоящее время наши коллеги успешно применяют стратегию специализированного хирургического лечения и оказывают пациентам высококвалифицированную помощь».

Ранее «НГ» уже сообщала, что в Донецкой и Луганской народных республиках уже несколько месяцев работают мультидисциплинарные бригады врачей московских больниц, которые провели более 4000 операций и примерно 11 000 консультаций пациентов.

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