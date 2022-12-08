Франция продолжает обогощать свой уран и перерабатывать отходы АЭС в России

18:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Французская энергетическая корпорация EDF («Электрисите де Франс») закупила у российских подрядчиков 153 тонны обогащенного урана в 2022 году. Такие данные приводит в четверг журнал «Пуэн».

По данным журнала, французская энергокорпорация закупила 153 тонны урана, обогащенного в России, как и в 2021 году. Как утверждает его источник, на Россию приходится 15% деятельности по обогащению для EDF.

Ранее газета «Монд сообщала, что Франция не зависит от поставок российского топлива для своих АЭС, однако в России расположен единственный в мире завод, способный перерабатывать ядерные отходы французских электростанций. Во французской корпорации ядерных технологий Orano („Орано“) заверили, что последняя партия была отправлена в РФ в октябре этого года и новых контрактов заключать не планируют.