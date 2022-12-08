Франция продолжает обогощать свой уран и перерабатывать отходы АЭС в России
18:50 08.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По данным журнала, французская энергокорпорация закупила 153 тонны урана, обогащенного в России, как и в 2021 году. Как утверждает его источник, на Россию приходится 15% деятельности по обогащению для EDF.
Ранее газета «Монд сообщала, что Франция не зависит от поставок российского топлива для своих АЭС, однако в России расположен единственный в мире завод, способный перерабатывать ядерные отходы французских электростанций. Во французской корпорации ядерных технологий Orano („Орано“) заверили, что последняя партия была отправлена в РФ в октябре этого года и новых контрактов заключать не планируют.
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