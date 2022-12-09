Вернувшийся в РФ Бут поблагодарил российские власти и всех, кто помогал в его освобождении

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россиянин Виктор Бут, который вернулся в РФ в результате договоренности с США о его обмене на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, поблагодарил российские власти и всех, кто принимал участие в его освобождении.

«[Благодарен] всем: супруге, маме, правительству. Большое спасибо всем, кто участвовал, кто помогал, непосредственно был заинтересован. Я просто неимоверно рад», — сказал он в комментарии «Известиям».