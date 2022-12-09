Около 350 косовских полицейских вторглись на север Косова и Метохии

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 350 сотрудников спецподразделений полиции непризнанного Косова вторглись на север Косова и Метохии и зашли в город Косовска-Митровица. Об этом в ходе экстренно созванной пресс-конференции заявил в четверг глава канцелярии по Косову и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович.

«По нашим сведениям, порядка 300-350 полицейских в бронежилетах и представителей Rosu (представители спецназа косовской полиции — прим. ТАСС) с длинноствольным оружием, в полном боевом снаряжении и на бронеавтомобилях около 20:30 (22:30 мск — прим. ТАСС) вторглись на север Косова и Метохии», — подчеркнул Петкович, добавив, что после этого силовики заняли позиции и «буквально оккупировали и блокировали целый город Косовска-Митровица».