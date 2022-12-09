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ЦБ РФ выступает за постепенное сворачивание льготной ипотеки

11:00 09.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Банк России выступает за постепенное сворачивание льготной программы ипотечного кредитования, строительная отрасль «подсела как на иглу на льготную ипотеку», заявил заместитель директора департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Руслан Булатов на онлайн-конференции для застройщиков, организованной Сбербанком.

«Наша позиция всегда обозначалась, что мы против любых программ субсидирования. В целом любая программа субсидирования искажает цены, она создает дисбаланс в долгосрочной перспективе. Нам понравилась льготная ипотека тогда, когда она была запущена — в пандемию. <…> Она (льготная программа по ипотеке — прим. ТАСС) уже практически три года живет, за это время у нас цены практически „разъехались“ на первичном и вторичном рынке. У нас на первичном рынке вообще не осталось никакой рыночной ипотеки, такое ощущение. Знаете, сейчас такое ощущение, что строительная отрасль подсела как на иглу на льготную ипотеку, и чем дольше сидишь, тем больнее слезать. <…> Обобщая, Банк России за сворачивание постепенное», — сказал он.

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