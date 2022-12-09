В России выявили 7 465 случаев заражения коронавирусом за сутки
12:00 09.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 7 465, летальных исходов из-за ковида — на 52. Об этом сообщили в пятницу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Днем ранее в стране зарегистрировали 7 430 случаев заражения и 54 смерти, всего с начала пандемии — 21 650 659 и 392 506 соответственно.
Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 5 994 против 6 315 днем ранее, до 21 049 420.
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