На позитив в отношениях между РФ и США даже намека нет - Посол Антонов

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Намека на позитив в российско-американских отношениях не наблюдается, разговор по стратегической стабильности отсутствует. Об этом в пятницу заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире телеканала «Россия-24».

«У меня нет такой оценки позитивной и даже намека какого-то на некий позитив, который существует в российско-американских отношениях. Разговор по стратегической стабильности у нас отсутствует, надо признать это и сказать это откровенно», — сказал он.