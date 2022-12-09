0
0
65
НОВОСТИ

На позитив в отношениях между РФ и США даже намека нет - Посол Антонов

20:40 09.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Намека на позитив в российско-американских отношениях не наблюдается, разговор по стратегической стабильности отсутствует. Об этом в пятницу заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире телеканала «Россия-24».

«У меня нет такой оценки позитивной и даже намека какого-то на некий позитив, который существует в российско-американских отношениях. Разговор по стратегической стабильности у нас отсутствует, надо признать это и сказать это откровенно», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

21:02 09.12.2022
Сбербанк получил премию Cbonds Awards 2022 за инвестиционные продукты
0
89
21:00 09.12.2022
Россия ввела пошлины на ввоз ряда предметов личной гигиены из недружественных стран
0
107
20:15 09.12.2022
В ЕС склады с вакциной от COVID-19 оказались переполнены
0
154
19:25 09.12.2022
В Рязани взорвался самогонный аппарат. Часть дома обрушена - СМИ
0
268
19:00 09.12.2022
Польша решила отгородиться от РФ электронным барьером
0
286
18:35 09.12.2022
Растущими счетами за электричество в Нидерландах придется заниматься судам
0
264
18:15 09.12.2022
Иск Голунова к МВД РФ о взыскании 1,5 млн рублей за моральный вред удовлетворен судом
0
284
17:50 09.12.2022
Путин заявил о возможной ротации подразделений мобилизованных в зоне СВО
0
432
17:40 09.12.2022
РФ готова к договоренностям с Украиной, но задумывается, с кем имеет дело — Путин
0
325
17:25 09.12.2022
Путин обвинил ЕС в скупке продовольствия с мировых рынков на напечатанные деньги
0
308

Возврат к списку