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НОВОСТИ

Столтенберг не исключает, что конфликт на Украине может перерасти в войну между РФ и НАТО

08:40 10.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что украинский конфликт может привести к войне между Россией и Североатлантическим альянсом. Такую точку зрения он изложил в пятницу во время ток-шоу «Линдму» на норвежском телеканале Эн-эр-ко.

«Боюсь, что война на Украине выйдет из-под контроля и перерастет в большую войну между НАТО и Россией. Но я уверен, что мы этого избежим», — сказал генсек.

На вопрос ведущего об ответственности, лежащей на его плечах, Столтенберг ответил: «Я ощущаю, что все очень серьезно. Это судьбоносное время для Европы и Норвегии. Если что-то пойдет не так, все может обернуться ужасным образом».

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