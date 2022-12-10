ВСУ ведут огонь по береговой линии Энергодара

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения Вооруженных сил Украины ведут огонь по береговой линии Энергодара, зафиксировано около полутора десятков ударов. Об этом заявил ТАСС в субботу председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Обстрел ведут по береговой линии Энергодара. Около полутора десятков прилетов было», — сказал он, уточнив, что это примерно в 2 км от Запорожской АЭС. По его словам, информация об обстрелах территории и промзоны Запорожской АЭС пока не подтверждается.