ВСУ ведут огонь по береговой линии Энергодара
17:00 10.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подразделения Вооруженных сил Украины ведут огонь по береговой линии Энергодара, зафиксировано около полутора десятков ударов. Об этом заявил ТАСС в субботу председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Обстрел ведут по береговой линии Энергодара. Около полутора десятков прилетов было», — сказал он, уточнив, что это примерно в 2 км от Запорожской АЭС. По его словам, информация об обстрелах территории и промзоны Запорожской АЭС пока не подтверждается.
НОВОСТИ
- 17:30 10.12.2022
- Япония в качестве председателя G7 будет продвигать санкции против РФ — премьер
- 16:00 10.12.2022
- Медведев отреагировал на снос памятников на Украине цитатой из Булгакова
- 15:00 10.12.2022
- Материальная база Вооруженных сил ФРГ хуже, чем до 24 февраля — уполномоченная Бундестага
- 14:00 10.12.2022
- ВС России уничтожили две группы украинских диверсантов на южнодонецком направлении
- 13:00 10.12.2022
- Макрон призвал дать «сильный европейский ответ» Вашингтону
- 12:30 10.12.2022
- В Москве выявили 1 267 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 12:00 10.12.2022
- Си Цзиньпин предложил арабским странам перевести в юани расчеты за поставки нефти - Reuters
- 11:30 10.12.2022
- В России выявили 7 397 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 11:00 10.12.2022
- В Одесской области вновь поражены энергетические объекты
- 10:30 10.12.2022
- Запад на СБ ООН по поставкам оружия Киеву не смог ничего сказать — постпредство РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать