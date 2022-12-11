Лунный корабль NASA "Орион" вернулся на Землю
21:13 11.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Корабль приводнился в 09:40 по времени западного побережья США (20:40 мск). Ранее модуль с тремя манекенами на борту отделился от сервисной части корабля.
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