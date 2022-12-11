Лунный корабль NASA "Орион" вернулся на Землю

21:13 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский космический корабль Orion, запущенный в рамках лунной миссии Artemis I, вернулся в воскресенье на Землю и приводнился в Тихом океане около Сан-Диего. Трансляцию ведет Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА).

Корабль приводнился в 09:40 по времени западного побережья США (20:40 мск). Ранее модуль с тремя манекенами на борту отделился от сервисной части корабля.