Индия приступает к расчетам в рупиях в торговле с Россией на следующей неделе — СМИ
10:32 12.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Индийские банки со следующей недели начинают торговые расчеты с Россией в рупиях. Об этом в понедельник сообщает индийская газета «Минт».
По ее данным, от пяти до шести российских банков получили разрешение открыть счета в индийской валюте (счета Vostro) в банках Индии для торговых расчетов в рупиях. К настоящему времени открыто 10-11 таких счетов, уточняет издание.
«Ряд вопросов решен. Экспортеры и импортеры начали обращаться в банки для открытия счетов [в рупиях]. Со следующей недели по некоторым партиям товаров ожидается торговый расчет с Россией по новой платежной системе», — заявил газете генеральный директор Федерации индийских экспортных организаций Аджай Сахай. По его мнению, расчеты в рупиях решат проблему растущего торгового дефицита Индии в торговле с Россией. «В торговле с Россией наш импорт в 10 раз превышает экспорт. Но для увеличения индийского экспорта в эту страну есть очень хорошие шансы, если Россия будет платить рупиями за индийские товары», — уверен Сахай.
По данным Министерства торговли Индии, республика может перевести 16,38% своего общего объема торговли в рупии с Россией и соседними странами, за исключением Пакистана.
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