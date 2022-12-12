Первые 30 000 новогодних подарков от мэра Москвы отправились детям Донецка и Луганска

15:14

Из Москвы в Донецкую и Луганскую народные республики детям и семьям участников специальной военной операции (СВО) были отправлены более 30 тыс. сладких новогодних подарков от мэра Москвы. По словам главы города Сергея Собянина, подарки были отправлены в рамках акции «Москва помогает».

В составе подарков - новогодние сладости, печенье, а также праздничные наборы. Московские волонтеры планируют развезти их по социальным учреждениям двух новых регионов РФ. В частности, они будут направлены в детские дома, дома творчества, городские больницы, образовательные учреждения, а также семьям участников СВО.

Напомним, акция «Москва помогает» стартовала в феврале нынешнего года на базе столичного ресурсного центра «Мосволонтер».