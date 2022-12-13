В Казахстане планируют ввести ответственность за дискредитацию армии в «особый период»

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство обороны Казахстана предлагает ввести административную и уголовную ответственность за распространение ложной информации, которая дискредитирует вооруженные силы страны в особый период.

Ранее в интервью газете «Казахстанская правда» советник министра обороны по идеологии, информации и коммуникации Алишер Сулейменов заявил, что любая подготовленная деструктивная информация наносит значимый урон и негативно сказывается на морально-психологическом состоянии личного состава вооруженных сил, подрывает боевую готовность подразделений. В этой связи, в частности, он предложил внести в действующее законодательство административную и уголовную ответственность за распространение недостоверной информации или сведений, которые дискредитируют вооруженные силы, другие войска и воинские формирования в глазах общественности, подрывают общественный порядок и обороноспособность республики в особый период.

В распространенном во вторник официальном комментарии министерства обороны поясняется, что в Вооруженных силах Казахстана под особым периодом понимается кризисный период, который вводится в соответствии с законами «О военном положении», «О чрезвычайном положении» и «О противодействии терроризму» на всей территории или определенной части республики.