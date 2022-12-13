В Казахстане планируют ввести ответственность за дискредитацию армии в «особый период»
17:40 13.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство обороны Казахстана предлагает ввести административную и уголовную ответственность за распространение ложной информации, которая дискредитирует вооруженные силы страны в особый период.
Ранее в интервью газете «Казахстанская правда» советник министра обороны по идеологии, информации и коммуникации Алишер Сулейменов заявил, что любая подготовленная деструктивная информация наносит значимый урон и негативно сказывается на морально-психологическом состоянии личного состава вооруженных сил, подрывает боевую готовность подразделений. В этой связи, в частности, он предложил внести в действующее законодательство административную и уголовную ответственность за распространение недостоверной информации или сведений, которые дискредитируют вооруженные силы, другие войска и воинские формирования в глазах общественности, подрывают общественный порядок и обороноспособность республики в особый период.
В распространенном во вторник официальном комментарии министерства обороны поясняется, что в Вооруженных силах Казахстана под особым периодом понимается кризисный период, который вводится в соответствии с законами «О военном положении», «О чрезвычайном положении» и «О противодействии терроризму» на всей территории или определенной части республики.
НОВОСТИ
- 19:00 13.12.2022
- Учеными США впервые в истории получен прирост энергии при термоядерном синтезе
- 18:15 13.12.2022
- Новых контактов по обмену заключенными с США пока нет - Рябков
- 17:12 13.12.2022
- Рабочие разобрали елку, которую устанавливали в центре Донецка
- 17:00 13.12.2022
- Полиция изъяла 1,58 млн евро наличными в ходе обысков в ЕП по делу о коррупции
- 16:32 13.12.2022
- Британия намерена использовать счета бизнесменов из РФ для восстановления Украины — МИД
- 16:12 13.12.2022
- Трасса М-12 до конца 2024 года будет продлена до Екатеринбурга и Тюмени — Хуснуллин
- 16:00 13.12.2022
- Сценарии алармистов о проблемах в экономике РФ не реализовались — Мишустин
- 15:32 13.12.2022
- Британия ввела санкции против 12 российских военачальников
- 15:12 13.12.2022
- В Минске возбуждено уголовное дело против Тихановской за создание экстремистского формирования
- 15:04 13.12.2022
- СМИ: Потолок цен – не разовая акция, а новый механизм регулирования мирового рынка
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать