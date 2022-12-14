В Москве прошли открытые уроки о финансовой грамотности

10:48

В школах Москвы начались открытые уроки по финансовой грамотности. Проект реализуется при поддержке столичного Департамента образования и науки и НИФИ Минфина России.

Школьникам младших классов провели открытый урок, где они посмотрели фрагмент серии «Смешариков», посвященной финансовой грамотности, и ответили на вопросы мультфильма.

«Повышать финансовую грамотность можно практически в любом месте. Для этого создан детский подкаст про деньги «Крош и грош» или посмотрев мультсериал «Азбука финансовой грамотности со Смешариками», – рассказывает представитель Департамента финансов Алексей Запускалов.

На вопросы учащихся отвечала представитель Департамента финансов Елена Зюнина. Она объяснила, зачем нужно быть финансово грамотным и как эти знания могут пригодиться в дальнейшем.

Школьники получили ответы на вопросы, связанные с личными средствами и накоплениями, на основе примеров из жизни. Ребята узнали, что финансово грамотный человек всегда планирует свои доходы и расходы, умеет правильно распределять траты и копить, а также отстаивать свои права и распознавать мошенников.

«Открытые уроки в московских школах – просветительский проект Департамента финансов. Формат открытого урока давно и хорошо себя зарекомендовал. Он обеспечивает прямой контакт с детьми, позволяет широко использовать игровые элементы и возможности современных мультимедийных образовательных технологий», – поясняет руководитель Департамента финансов Москвы Елена Зяббарова.