Мэр Собянин: БКЛ московского метро замкнется до конца 2022 года

15:05

Большую кольцевую линия (БКЛ) метрополитена замкнут до конца нынешнего года. По словам мэра Сергея Собянина, в городе уже закончилась реконструкция Каховской линии, вошедшей в южный участок Большой кольцевой линии метро. «По сути дела, это новые станции, новые тоннели, которые на 80% перестроены, оснащены новыми технологиями, интегрированы в Большую кольцевую линию метро, - заявил Собянин. - Сегодня мы завершаем технический пуск, и дальше остается еще юго-восточная часть БКЛ, на которой сейчас будут сосредоточены усилия строителей. Я надеюсь, и я уверен в том, что до конца года кольцевую замкнем».

Технический пуск южного участка БКЛ от станции «Каховская» до станции «Каширская» уже произведен в присутствии градоначальника.

Напомним, реконструкция Каховской ветки, нужная для ее включения в состав новой Большой кольцевой линии стартовала в 2019 году. В 2021 году завершилась реконструкция «Каховской», строительство новой пересадки между ней и «Севастопольской» Серпуховско-Тимирязевской линии продолжается. В декабре 2022 года были завершены основные работы по реконструкции станций «Варшавская» и «Каширская». Уже построена соединительная ветка в электродепо «Замоскворецкое», которое ранее обслуживало одноименную линию метро, а сейчас переключилось на обслуживание БКЛ.

Планируется, что после включения Каховской линии в состав БКЛ интервал движения поездов по ней сократится до 1,6 минуты. По ней будут курсировать примерно 100 поездов «Москва-2020». Начало работы нового участка БКЛ даст возможность улучшить транспортное обслуживание жителей районов Зюзино, Москворечье-Сабурово, Нагорный, Нагатино-Садовники и Нагатинский Затон с населением около 500 тыс. человек.