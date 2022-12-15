Мэр Собянин: В столичном здравоохранении формируется медицинский электронный двойник москвича
20:57 15.12.2022
Применяемые в российской столице технологии позволяют создавать медицинского электронного двойника москвича, заявил мэр мегаполиса Сергей Собянин на профессиональном форуме «Моя поликлиника», стартовавшем в Гостином дворе. В открытии форума участвовали зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова и глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
По словам градоначальника, сегодня почти у всех горожан есть электронная медицинская карта. «Не все пользуются ей регулярно, но половина пользуется уже, как своим приложением, - отметил Собянин. - И как только появился медицинский дневник человека, туда началась подгружаться одна за другой информация. Параллельно происходили еще более интересные вещи, связанные с цифровизацией лабораторных исследований: радиологический центр, который сконцентрировал в себя все радиологические исследования. Затем все это оцифровалось и начало грузиться в электронную медицинскую карту вместе с диагнозами, жалобами и так далее. И, как в фантастических фильмах рисуют цифровой двойник, начал формироваться медицинский цифровой двойник москвича».
По мнению Собянина, это в первую очередь важно для самого пациента: «На основании этих данных можно сделать прогноз течения его болезни, вовремя поставить диагноз». Кроме того, новые технологии позволяют собрать большие данные и на основе их прогнозировать течение и развитие болезней целых групп населения.
Согласно данным мэра, в поликлиники Москвы приходят 100 млн человек в год. Мэр заявил, что в ходе реформирования амбулаторного звена удалось сделать зарплату медиков более справедливой. «Когда мы перешли на подушевое финансирование, как раз был такой тренд и на федеральном уровне, у нас более или менее выровнялась оплата труда по поликлиникам, она стала более справедливой. Не скажу, что она идеальна. Там много нюансов. Но все равно она более или менее справедлива», - заявил мэр.
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