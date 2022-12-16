ЦБ РФ снова сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых
14:12 16.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Банк России в очередной раз принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, следует из сообщения регулятора.
«Совет директоров Банка России 16 декабря 2022 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Текущие темпы прироста цен являются умеренными, а потребительский спрос — сдержанным. Инфляционные ожидания населения и бизнеса существенно не изменились, оставаясь при этом на повышенном уровне», — говорится в сообщении.
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