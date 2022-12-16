0
0
6
НОВОСТИ

В ЦАР ранен глава Русского дома

16:00 16.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Русского дома в столице Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Банги ранен. Об этом ТАСС сообщил представитель посольства РФ.

«Глава Русского дома получил в пятницу анонимную посылку и вскрыл ее, произошел взрыв, — заявил российский дипломат. — Ранения серьезные. Глава Русского дома госпитализирован».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:32 16.12.2022
Годовая инфляция в РФ ускорилась до 12,7% — ЦБ
0
74
15:12 16.12.2022
Три человека погибли при крушении вертолета Ми-8 в Бурятии
0
106
15:00 16.12.2022
Мэр Харькова сообщил о колоссальных повреждениях на энергетических объектах в городе
0
146
14:32 16.12.2022
Путин в беседе с Моди дал принципиальные оценки ситуации на Украине
0
192
14:12 16.12.2022
ЦБ РФ снова сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых
0
184
14:00 16.12.2022
Суд в Гааге приговорил бывшего командующего Освободительной армии Косова к 26 годам тюрьмы
0
219
13:32 16.12.2022
Оборонные заводы Урала, выполняющие ГОЗ, переведены на шестидневку — профсоюзы
0
257
13:20 16.12.2022
Москва имеет данные о причастности США и Польши к терактам в РФ
0
297
13:05 16.12.2022
Зерно с Украины идет в основном развитые страны, Западу надо перестать лицемерить — МИД РФ
0
255
13:00 16.12.2022
В Москве выявили более 2 тысяч заболевших ковидом за сутки
0
245

Возврат к списку