0
0
132
НОВОСТИ

Санду обвинили в установлении авторитарного режима

19:50 17.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Гагаузии Ирина Влах обвинила президента Молдавии Майю Санду в установлении авторитарного режима под прикрытием демократии.

«Решение приостановить вещание шести оппозиционных телеканалов — серьезный вызов для правового государства, демократии, свободы слова и плюрализма мнений. <…> К сожалению, сегодня в Молдове под маской демократии Майя Санду установила авторитарный режим», — заявила Влах в видеообращении, размещенном в субботу на ее странице в «Фейсбуке» (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Она подчеркнула, что после решения властей к ней поступает много жалоб от возмущенных жителей автономии, которые требуют отменить это решение. Глава Гагаузии заявила, что ожидает реакции «международных институтов, организации „Репортеры без границ“ и правозащитников по этому скандальному решению властей Молдавии».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:50 17.12.2022
Канадская журналистка обвинила Киев в геноциде жителей Донбасса
0
32
19:40 17.12.2022
В центре Рима прошла антиправительственная манифестация
0
160
18:50 17.12.2022
Отключение российских каналов в Молдавии ударом по местному населению - глава СЖР
0
212
18:40 17.12.2022
В Иране темпы обогащения урана достигли рекордных уровней - ОАЭИ
0
214
17:50 17.12.2022
США подталкивают мир к ядерному кризису - «Глобал таймс»
0
327
17:40 17.12.2022
На время действия санкций российская сторона полностью исполняла решение CAS - Матыцин
0
313
16:40 17.12.2022
Потомки Бисмарка раскритиковали Бербок за переименование знаменитого зала в МИД ФРГ
0
377
16:30 17.12.2022
Пекин выразил недовольство и потребовал США отчитаться за нарушение правил рынка
0
417
16:20 17.12.2022
Десятый пакет санкций против РФ может сказаться на работе «Лукойл» в Болгарии
0
439
14:20 17.12.2022
Большую часть туристического потока в Шри-Ланку в декабре составили россияне - власти
0
410

Возврат к списку