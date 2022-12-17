Санду обвинили в установлении авторитарного режима

19:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Гагаузии Ирина Влах обвинила президента Молдавии Майю Санду в установлении авторитарного режима под прикрытием демократии.



«Решение приостановить вещание шести оппозиционных телеканалов — серьезный вызов для правового государства, демократии, свободы слова и плюрализма мнений. <…> К сожалению, сегодня в Молдове под маской демократии Майя Санду установила авторитарный режим», — заявила Влах в видеообращении, размещенном в субботу на ее странице в «Фейсбуке» (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).



Она подчеркнула, что после решения властей к ней поступает много жалоб от возмущенных жителей автономии, которые требуют отменить это решение. Глава Гагаузии заявила, что ожидает реакции «международных институтов, организации „Репортеры без границ“ и правозащитников по этому скандальному решению властей Молдавии».



