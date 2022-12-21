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Песков подтвердил посещение Путиным зоны СВО

09:00 21.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин посещал зону специальной военной операции, когда 16 декабря работал в объединенном штабе войск СВО. Об этом сообщает во вторник "Российская газета" со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Ранее депутат Госдумы Андрей Гурулев написал в соцсети, что Верховный главнокомандующий ВС РФ был в зоне специальной военной операции.

"Если он [Гурулев] имеет в виду штаб, где он [Путин] был в пятницу, то да", - приводит "Российская газета" ответ Пескова на вопрос о посещении президентом зоны СВО.

Ранее Песков сообщал журналистам, что Путин в течение всего дня в пятницу, 16 декабря, работал в объединенном штабе родов войск, задействованных в специальной военной операции. Президент ознакомился с работой штаба, получил доклад о ходе СВО, провел совещание и отдельные встречи с командующими, выслушал предложения военачальников по поводу ближайших и среднесрочных действий.

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