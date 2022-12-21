Вучич осудил намерение Турции поставить «Байрактары» в непризнанное Косово
09:05 21.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Сербии Александар Вучич осудил намерение Турции поставить беспилотники «Байрактар» в непризнанное Косово.
«Когда турки говорят, что дадут „Байрактары“ Приштине, это для нас непростая и совсем не хорошая новость, напротив. Мы очень уважаем президента [Турции Тайипа] Эрдогана, но это, несомненно, повлияет на наши отношения», — заявил Вучич в интервью телеканалу «Пинк».
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