Вучич осудил намерение Турции поставить «Байрактары» в непризнанное Косово

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Сербии Александар Вучич осудил намерение Турции поставить беспилотники «Байрактар» в непризнанное Косово.

«Когда турки говорят, что дадут „Байрактары“ Приштине, это для нас непростая и совсем не хорошая новость, напротив. Мы очень уважаем президента [Турции Тайипа] Эрдогана, но это, несомненно, повлияет на наши отношения», — заявил Вучич в интервью телеканалу «Пинк».