Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже превышал 70 руб. впервые с 11 мая
10:00 21.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже в среду поднимался выше 70 руб. впервые с 11 мая, свидетельствуют данные торгов.
По данным на 07:12 мск, курс доллара рос на 1,7%, поднимаясь до 70,04 руб.
К 07:15 мск, курс доллара немного замедлил рост и находился на уровне 69,94 руб. (+1,54%). В то же время курс евро рос до 74 руб. (+0,79%).
НОВОСТИ
- 10:32 21.12.2022
- Байден на встрече не станет подталкивать Зеленского к переговорам с РФ — администрация США
- 10:20 21.12.2022
- Только 19% россиян готовы сменить работу, чтобы увеличить доход — исследование
- 10:05 21.12.2022
- В Тюмени родители, недовольные "дистанционкой" привели детей в школу
- 09:32 21.12.2022
- Байден и Зеленский проведут личную встречу в Вашингтоне — CNN
- 09:20 21.12.2022
- Практически все ведущие предприятия Роскосмоса не выполнили контракты в 2021 и 2022 годах
- 09:05 21.12.2022
- Вучич осудил намерение Турции поставить «Байрактары» в непризнанное Косово
- 09:00 21.12.2022
- Песков подтвердил посещение Путиным зоны СВО
- 22:30 20.12.2022
- Получение высшего образования женщинам в Афганистане теперь будет недоступно
- 22:05 20.12.2022
- Пасечник в беседе с Путиным попросил президента о субсидиях на дрова и уголь жителям ЛНР
- 21:25 20.12.2022
- Путин: Ситуация в ЛНР остается весьма сложной
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать