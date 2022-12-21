0
0
80
НОВОСТИ

Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже превышал 70 руб. впервые с 11 мая

10:00 21.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже в среду поднимался выше 70 руб. впервые с 11 мая, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 07:12 мск, курс доллара рос на 1,7%, поднимаясь до 70,04 руб.

К 07:15 мск, курс доллара немного замедлил рост и находился на уровне 69,94 руб. (+1,54%). В то же время курс евро рос до 74 руб. (+0,79%).

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:32 21.12.2022
Байден на встрече не станет подталкивать Зеленского к переговорам с РФ — администрация США
0
27
10:20 21.12.2022
Только 19% россиян готовы сменить работу, чтобы увеличить доход — исследование
0
55
10:05 21.12.2022
В Тюмени родители, недовольные "дистанционкой" привели детей в школу
0
80
09:32 21.12.2022
Байден и Зеленский проведут личную встречу в Вашингтоне — CNN
0
134
09:20 21.12.2022
Практически все ведущие предприятия Роскосмоса не выполнили контракты в 2021 и 2022 годах
0
179
09:05 21.12.2022
Вучич осудил намерение Турции поставить «Байрактары» в непризнанное Косово
0
179
09:00 21.12.2022
Песков подтвердил посещение Путиным зоны СВО
0
228
22:30 20.12.2022
Получение высшего образования женщинам в Афганистане теперь будет недоступно
0
687
22:05 20.12.2022
Пасечник в беседе с Путиным попросил президента о субсидиях на дрова и уголь жителям ЛНР
0
619
21:25 20.12.2022
Путин: Ситуация в ЛНР остается весьма сложной
0
670

Возврат к списку