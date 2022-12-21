Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже превышал 70 руб. впервые с 11 мая

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже в среду поднимался выше 70 руб. впервые с 11 мая, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 07:12 мск, курс доллара рос на 1,7%, поднимаясь до 70,04 руб.

К 07:15 мск, курс доллара немного замедлил рост и находился на уровне 69,94 руб. (+1,54%). В то же время курс евро рос до 74 руб. (+0,79%).