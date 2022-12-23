Доказательств причастности РФ к диверсии на «Северных потоках» нет — WP

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Доказательств причастности России к диверсии на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» по итогам нескольких месяцев расследования, которые проводят некоторые страны Запада, нет. Об этом в среду написала газета «Вашингтон пост» со ссылкой на источники.

«На данный момент нет никаких доказательств в пользу того, что за диверсией стояла Россия», — сообщил изданию неназванный европейский чиновник.

Его оценка совпадает с теми позициями, которые выразили 23 представителя дипведомств и разведки стран Запада, с которыми поговорила газета.