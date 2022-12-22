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НОВОСТИ

Зеленский визитом в США не достиг цели получить более современные вооружения — WP

11:05 22.12.2022

Президент Украины Владимир Зеленский не смог достичь цели своего визита в Соединенные Штаты и получить более современные вооружения для проведения наступательных операций. Такое мнение содержится в опубликованной в среду статье газеты «Вашингтон пост» по итогам поездки украинского лидера.

Ее авторы указывают на расхождение во взглядах президента США Джо Байдена и Зеленского на военные нужды Украины. Как подчеркивается в материале, «украинский президент и его советники продолжают настаивать на том, чтобы Вашингтон направил современные вооружения, которое Байден не хочет предоставлять», — отмечается в материале.

Издание считает, что цели переговоров глав двух государств различались. Так, цель Зеленского заключалась в том, чтобы получить «более мощное вооружение и повысить способность Украины начать крупные наступательные операции» в следующем году. «Практически не было признаков того, что ему это удалось, по крайней мере, в краткосрочной перспективе», — подчеркивают авторы статьи.

Со своей стороны вашингтонская администрация с нетерпением ждала «обсуждения того, что [Зеленский] думает о дипломатии», рассказал газете источник в Белом доме. «На каком этапе он сейчас, и что ему нужно, чтобы убедиться, что Киев находится в максимально сильной позиции, чтобы можно было ускорить процесс переговоров», — добавил собеседник издания. Он повторил позицию администрации: «Не нам определять, как должна выглядеть дипломатия, когда она должна начаться или каковы должны быть ее „красные линии“ — эти решения должна принимать Украина».

Чиновник также считает, что в Конгрессе нового созыва, который приступает к работе 3 января, будет больше тех, кто выступает против предоставления военной помощи Киеву. «Будут громкие голоса, не особенно влиятельные, но громкие, которые будут доказывать, что эти деньги нужно направить в другое место, что мы тратим драгоценные ресурсы на заграничные авантюры», — подчеркнул он.

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